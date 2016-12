Je me doutais qu'un jour je dérangerais certaines personnes, je publie une réponse donc à un article honteux écrit pour me faire taire, dégommer le travail que l'on se tue à faire ici et essayer de décrédibiliser les témoignages humains que je transmets ainsi que la situation ici. Dans un sens c'est drôle en prenant du recul car tellement vide, mais je tiens à rectifier ceci pour ceux qui vivent ici et affrontent la guerre pour de vrai, pas derrière un clavier. Le titre de cet article est tragique à souhait: Pierre le Corf, dans l’enfer de la propagande du régime de Bachar al Assad Article original lien, recopié et réponse https://medium.com/ …/un-enfant-nécrirait-pas-mieux-8ac25b41…Comme je raconte des choses au quotidien de ma vie d'humanitaire qui n'appuient pas la position de personnes qui veulent voir cette guerre continuer, ce gouvernement être détruit, etc. certaines personnes n'hésitent pas à mentir se rendant compte que mon témoignage à du sens et apporte des lumières. De l’art de décontextualiser et de mobiliser des complotistes en herbe, un article qui ne ressemble pas plus à un article qu’à une sorte de règlement de comptes, probablement parce que j’ai bloqué l’auteure de mes réseaux sociaux, fatigué de ses commentaires à la limite du harcèlementLe fait que je vive à l'Ouest doit donner des sueurs à quelques personnes. Ici les gens souffrent terriblement et cette guerre est une horreur. D’un coté comme de l’autre, sous les roquettes / missiles ou sous les bombes des avions. Pour moi les civils d’Alep font 1, je suis neutre politiquement et religieusement, il n’y a pas de raison qu’il en soit autrement, la situation est assez difficile comme ça ici. Je ne détiens aucune vérité sur la Syrie, la guerre etc mais je vis ici et je raconte, pour ça je ne manquerais jamais de dénoncer les attaques non pas rebelles mais terroristes ici qui tuent tous les jours à Alep Ouest, je ne dis pas qu'il y a tout noir ou tout blanc mais les morceaux de gens que l'on ramasse ici, ils meurent pour une raison que je dénoncerais sans relâche.Petite perte de temps mais histoire de me prémunir des mauvaises intentions à l'avenir et donner une réponse une bonne fois pour toute si ces personnes ou d'autres venaient à vouloir continuer à me prendre pour cible alors que je ne suis qu'un humanitaire ici et que rien ne me rattache à un quelconque parti / gouvernement, ce parce que je vois des choses que je ne devrais peut-être pas voir ni transmettre. J'ai envoyé un message à l'auteure pour essayer de comprendre sa passion pour moi mais elle ne répond plus, ça change. Prenez du recul sur ce qu'ils écrivent, je n'ai pas plus de temps à accorder à ce genre d'enfantillages, il y a assez à faire ici mais si vous voulez me clouer le bec c'est pas gagné. Merci à tous We are superheroes