Les apparitions à Fatima

Message non lupar Galilée » lun. 28 nov. 2016, 11:34

Les enfants voient l'enfer, ce qui les bouleverse énormément, parce que les gens ont oublié que ça existe et qu'ils risquent l'enfer si leurs péchés sont graves et leur repentir non sincère. Le but est de rétablir une vérité oubliée ou qu'on cherche à occulter.Ces enfants sont choisis car innocents, non cultivés, ils témoignent de choses qu'ils ne peuvent inventer vu leurs conditions, ils les découvrent en même temps qu'ils les voient ce qui rend leur témoignage crédible, et qu'ils n'ont aucun intérêt à inventer car tout cela leur cause des ennuis (une des petites se fait battre par sa maman pour qu'elle se taise, les enfants sont retenus prisonniers un temps pour leur faire dire qu'ils ont tout inventé...)Le ciel choisit toujours de petites gens à l'apparence vulnérable pour les révélations (adultes ou enfants).La chose positive qui leur est enseignée c'est que les enfants iront tous au ciel, que chaque souffrance qu'ils endurent ne sera pas endurée en vain mais que ça portera des fruits.En fait, la joie de cette révélation c'est la conversion des pécheurs, comme pour cette révélation de la Vierge :Lucie demanda au sujet de deux jeunes filles mortes depuis peu : Maria, 16 ans, fille de José das Neves, et Amélia, 19 ans, qui allaient chez elle apprendre à tisser :- Est-ce que Maria est déjà au Ciel ?- Oui, elle y est.- Et Amélia ?- Elle sera au Purgatoire jusqu'à la fin du monde.(Il semble que cette jeune fille est décédée dans des circonstances comportant un irrémédiable déshonneur en matière de chasteté.)- Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'Il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs ?- Oui, nous voulons.- Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.Le problème c'est que le ciel doit mettre en lumière une vérité, chaque mal commis, chaque péché est comme une tache sur notre âme qui nous empêche de monter vers la lumière.Et dans les cas graves, c'est l'enfer pour l'éternité. Si on oublie cette vérité, on risque de se perdre en se disant tout est permis.De plus la Vierge explique que la prière du chapelet est très forte pour vaincre le mal.Si vous prenez le temps de regarder jusqu'au bout, ce prêtre qui a été converti à Fatima explique beaucoup de choses : https://www.gloria.tv/video/wt31KNehRhsX3ZiFiaqBEyRhf Le troisième secret a été dévoilé, c'était sur un temps de guerre et de confusion :Père Malachi Martin :« En 1917, trois enfants ont affirmé voir la Vierge qui leur a donné des messages spécifiques pour les catholiques et pour le pape, et ces messages étaient très très lugubres et très punitifs.Ils menaçaient le monde d’une grande punition s’il ne s’arrêtait pas de commettre le péché.Il y a eu trois secrets, mais seul le dernier n’a pas encore été dévoilé, et il se trouve qu’il a été écrit sur une feuille de papier.Quand j’étais avec Jean XXIII, cette feuille était dans une boîte, posée sur la cheminée de l’appartement privé du pape à Rome.Fatima est devenu très important parce que la Vierge a annoncé des choses qui apparemment affectent le bien-être du Saint-Siège et de l’Eglise catholique.Jean-Paul II fut très dévoué à Fatima, il avait une grande dévotion à la Vierge qu’on appelle Notre-Dame de Fatima.Il a alors bien propagé son message qui était « repentez-vous de vos péchés et revenez vers Dieu ».Mais à la fin, il s’en est éloigné (…) parce que le message du secret est très apocalyptique.La Vierge dit dans le secret que peu importe ce qui se passera,Ce n’est pas un message très sympathique et Jean-Paul II n’aimait pas trop ça.Du coup, il a mis une sourdine, parce que pour lui, l’homme est béni, parce qu’il réussira et parce qu’il doit être aidé à construire son habitation humaine.C’est une philosophie différente.Question : Quel est le rôle de la Russie dans la Vision de Fatima ?« Très important. Si on croit à la Vision de Fatima, le salut du monde, la guérison de tous ses maux, commencera en Ukraine et en RussieC’est pourquoi la Vierge avait autant parlé de la Russie, qui, la première, devait être guérie de ses erreurs, car elle permettra ensuite au reste du monde d’aller mieux et de guérir de ses péchés.C’est un message très bizarre puisqu’on aurait pu croire que selon nous, occidentaux, le salut du monde viendrait de l’Ouest.Mais non.Selon Fatima, notre salut viendra de l’Est, et en particulier de l’Ukraine et de l’Etat russe, ce qui est extraordinaire en soi. »