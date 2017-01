Quel catholicisme pour moi ?

Message non lupar Théodore » ven. 02 déc. 2016, 2:16

Cher Ploup,

je puis tout à fait me mettre à votre place : je suis posé les mêmes questions que vous. Je suis un ancien protestant, qui se pose, depuis un an et demi, cette question de l'Orthodoxie et du Catholicisme. Je crois l'avoir résolue en faveur du second.



Je vais commencer par les "indices" (non les preuves) non exhaustifs qui me semblent indiquer que l'Eglise orthodoxe présente les quatres marques de l'Eglise (Une, Sainte, Catholique et Apostolique) en un degré moindre que celui de l'Eglise Catholique :

- Sur l'Unité : L'Orthodoxie a été incapable, depuis le schisme, de réunir un concile oecuménique, qui est pourtant le signe visible de l'unité ecclésiale d'après elle-même. Certains théologiens orthodoxes suggèrent même qu'ils ne seraient plus nécessaires, et que la Foi a été suffisamment définie par les Sept Conciles (cf la réponse des patriarches au pape Léon XIII).

De même, l'Orthodoxie a été, jusqu'au XIXè siècle, formée de deux grands blocs juridictionnels : Moscou et Constantinople. A partir du moment où, au début du XXè siècle, on a commencé à voir les nouvelles autocéphalies émerger, et Constantinople s'affaiblir suite à la chute de l'Empire Ottoman, qui a redonné leur indépendance aux anciens patriarcats du Moyen-Orient vis-à-vis du Phanar, cela a été une suite ininterrompue de querelles juridictionelles et de ruptures partielles de communion. La Bulgare a été excommuniée par Constantinople durant deux décennies à la fin du XIXè, tout en étant en communion avec Moscou, qui était en communion avec Constantinople. Et c'est une des nombreuses absurdités ecclésiologiques qu'on peut repérer en Orthodoxie.

Alors certes, l'Eglise catholique est parfois peut-être trop patiente avec des hérétiques en son sein, mais ce genre de conflits ecclésiologiques a une solution : la cour d'appel ultime, Rome et le pape. En l'absence de tête, l'Orthodoxie reste empêtrée dans ces problèmes insolubles.

- Unité de la foi, l'unité fondamentale : on peut parfois se demander en quoi consiste l'unité de la foi dans l'Eglise orthodoxe. Un exemple : la diversité des pratiques en ce qui concerne l'admission dans la communion orthodoxe des chrétiens déjà baptisés est absolument effarante. Certains diront qu'un prêtre catholique se convertissant doit être rebaptisé, chrismé et réordonné, d'autres seulement vêtu (c'est-à-dire qu'on reconnaît son ordre catholique). Un orthodoxe français, ancien catholique devenu prêtre orthodoxe, me disait que quand il était a mont Athos (ce poumon de l'Eglise orthdoxe !) il avait dû cacher aux moines qu'il était un ancien catholique et qu'il avait juste été chrismé à sa réception, sinon il ne l'auraient pas laissé célébrer. Et ce genre de situations n'est pas rare !



- Sainteté : sur le plan historique, il ne semble y avoir pas photo : la fructuosité de l'Eglise catholique en terme d'évangélisation dépasse de loin celle des Orthodoxes. Ces derniers ont rarement mis en place un effort évangélisateur quand il n'était pas doublé d'un intérêt politique.



- Catholicité : Bien que l'"ethnophylétisme" soit officiellement considéré comme une hérésie, l'Orthodoxie est liée aux nations.

Entre Pierre le Grand et la Révlution Russe, il n'y avait plus de Patriarcat à Moscou. L'Eglise était dirigée par le St-Synode, en fait un organe du gouvernement tsariste... pendant qu'à Constantinople, second poumon de la communion orthodoxe, le Sultan installait et déposait les patriarches à son gré. Ce sont des exemples historiques extrêmes , certes, mais ils sont parlants. Dès qu'une Eglise se coupe du Siège de Rome, elle devient la proie des intérêts nationaux.

L'Eglise Orthodoxe est unie au moins par une chose, c'est la tradition byzantine dans ses déclinaisons, grecques, slaves,... Alors que l'Eglise catholique comporte dans sa communion plusieurs traditions chrétiennes (romaine, syriaque, byzantine, alexandrine). Les Eglises catholiqes orientales, si elles ont pu, certes, subir la "latinisation" ont le potentiel pour en revenir et revenir à leurs traditions authentiques, qui sont vitales à ce que l'Eglise soit réellement catholique. Au contraire, le fait que l'Orthodoxie ne soit *que* byzantine lui a fermé quantité de perspectives et la prive d'innombrables richesses.

Ce nom, "catholique" est d'ailleurs considéré par plusieurs Pères comme une caractéristique de l'Eglise, c'est-à-dire le fait qu'elle soit connue comme tel. Il semble assez cohérent que cette affirmation n'ait pas changée à travers l'Histoire : hier comme aujourd'hui, se reconnaissent comme membre de l'Eglise ceux qu'on appelle les "catholiques".



- Apostolicité :

On pourrait repérer des variations historiques su dogme orthodoxe, notamment l'Immaculée Conception. Mais c'est peut-être un peu trop complexe. En tout cas, la position orthodoxe sur le divorce (où on l'accepte et on va jusqu'à bénir d'autres unions) est contraire aux paroles du Christ, à la tradition des Pères (sinon les catholiques libéraux s'en seraient saisi avec succès), et elle est au finale criminelle, en ce qu'elle empêche la grâce d'agir : si je suis divorcé-remarié dans une union approuvée par l'Eglise (même si je suis au courant que les secondes noces ont un caractère pénitentiel marqué), je suis dans l'incapacité factuelle d'effectuer le plus grand bien possible, à laquelle la grâce de Dieu m'appelle, c'est-à-dire revenir avec ma première femme.

Et puis, pour reprendre un dominicain, soyons sérieux : les Orthodoxes se vantent de leur fidélité aux Pères... mais comment les consultent-ils, sinon par les grandes éditions type Migne, ou de Venise, qui sont l'oeuvre de Rome l'apostate ? Auprès de qui ont-ils formé leur clergé durant la péride ottomane ? A Rome, Venise, et dans la Genève calviniste.



"Oui, bonheur et fidélité me poursuivront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur aussi longtemps que je vivrai." - Psaume XXIII, verset 6.



