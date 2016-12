« Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. » (Jr 31.34)



Messages : 87 Inscription : dim. 29 mai 2016, 18:30 Conviction : catholique Re: le paradis Citer Message non lupar saperlipopette » Aujourd’hui, 18:27 Je rejoins ce qu'a dit gerardh: comme nous serons mort, l'âme sera séparé du corps qui pourrira sur terre; seul l'âme va au paradis, il ne s'agit pas d'espace; quant au temps: le paradis est hors du temps, donc il me semble qu'on ne sera pas au paradis pour une éternité ni un très court temps, puisqu'après il y a la résurrection de la chair.

Une possibilité, peut-être hérétique: nous irons au paradis jusqu'à la fin des temps sur terre, c'est-à-dire jusqu'à l'Apocalypse. Ensuite il y aura le Jugement Dernier, puis la résurrection de la chair; ce qui voudrait dire que les hommes qui vivront pendant la fin des temps ne connaitront pas le paradis.

Après, où se passe la résurrection de la chair, c'est une autre histoire. Ad Majorem Dei Gloriam Haut

