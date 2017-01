Quelle est la version des juifs sur Jésus?

"... Maïmonide et ses successeurs considérèrent la venue du messie comme une libération politique des Juifs, sans aucun élément apocalyptique. Il rejetait toute spéculation messianique, ainsi que les rumeurs venues du Yemen ou d'ailleurs, prétendant que le messie était advenu.



Maïmonide envisageait l'ère messianique comme une époque naturelle où presque toutes les lois physiques de l'univers seraient maintenues, outre quelques éléments surnaturels. Il prévoyait une résurrection des morts où corps et âmes seraient réunis momentanément. Mais, pour l'essentiel, en accord avec la position antérieure de Saadiah Gaon, il soutenait que l'ère messianique serait le terme de l'assujettissement d'Israël et l'avènement d'une paix universel. Le messie se préoccupant non seulement du rassemblement des exilés sur la Terre promise, mais aussi de l'harmonie entre les nations et la reconnaissance de Dieu comme souverain unique de l'univers. Selon lui, le roi-messie serait un prophète très éminent, doué de capacité intellectuelles hors du commun et complètement dévoué à l'esprit et à la lettre du judaïsme, devant servir de modèle aux Juifs, mais en tant que mortel, le messie incarnerait le fondateur d'une dynastie qui devait régner à sa suite. "