Priez pour moi svp

Message non lupar Lucas » sam. 10 déc. 2016, 18:19

Bonjour ,Je suis esclave de la cigarette .. J'ai déjà gagner le combat face à la drogue et l'alcool et je l'ai gagner , j'ai arrêter de fumer de la drogue et boire de l'alcool depuis un bon moment , mais , je n'arrive pas a vaincre la cigarette ... Je sait que Jésus peut m'en délivrer ... C'est pourquoi je vous demande de prier pour le pêcheur que je suis et me délivrer de la cigarette .. Merci a ceux qui le feront ... Je prie pour vous aussi .. Soyez béni