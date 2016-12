Les 80 ans du Pape

Message non lupar Cinci » Hier, 23:56





Sans vouloir tourner le fer dans la plaie, je ferai observer que le pape émérite Benoit XVI va défendre les mêmes politiques que celles du pape François. La différence de style ne change rien au dialogue avec l'islam, à la vision positive des luthériens, au biais favorable à l'Union européenne, au respect de la religion shoatique, etc. Un abbé Guy Pagès ne sera pas tenu davantage en haute estime, au Vatican, sous la gouverne "bénédictine" que "franciscaine"à titre d'exemple Ce n'est pas Benoit XVI qui lu aurait remis une médaille.



Merci de nous faire connaître vos préférences.Sans vouloir tourner le fer dans la plaie, je ferai observer que le pape émérite Benoit XVI va défendre les mêmes politiques que celles du pape François. La différence de style ne change rien au dialogue avec l'islam, à la vision positive des luthériens, au biais favorable à l'Union européenne, au respect de la religion shoatique, etc. Un abbé Guy Pagès ne sera pas tenu davantage en haute estime, au Vatican, sous la gouverne "bénédictine" que "franciscaine"à titre d'exemple Ce n'est pas Benoit XVI qui lu aurait remis une médaille.