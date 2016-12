Parler de sexe

Message non lupar ferguson » dim. 18 déc. 2016, 18:08

Bonjour.Je m'appelle Guido, 65 ans, italien qui habite Genes.Recemment j'ai connu une femme superbelle et sexy et nou sommes tombés amoureux.Pour l'instant c'est une relation uniquement virtuelle.Nous parlons surtout d'amour du coeur et aussi un peu de sexe.Ma question: Je commet péché quand je parle de sexe avec cette femme?Merci à l'avance et salutations amicales