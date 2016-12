Politiquement correct et humour

Message non lupar PaxetBonum » mar. 20 déc. 2016, 18:00

Cher Prodigal



Je suis totalement d'accord avec vous.

On en arrive à cette situation ubuesque que seul des 'présumés innocents' sont suspectés, interrogés…

Or ces présumés innocents sont me semble-t-il aussi présumés coupables…

Suspect correspondrait parfaitement à cette situation.