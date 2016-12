les miracles de la foi en dieu

Message non lupar thx1138 » Hier, 21:12

bonjour





je suis définitivement revenu vers le christianisme cependant je souffre de graves troubles de l'anxiété qui amènent la plupart du temps à des idées suicidaires et j'ai une simple question à vous poser et j'espere que vous voudrez bien me répondre











est ce que la foi en dieu permet -elle de ne pas etre triste lorsque un chétien perd sa mère ou son père ? et comment réagiriez vous si cela vous arrivais bientot ? y en a t il parmis vous à qui cela est arrivé?















merci d'avance pour votre aide.















fraternellement