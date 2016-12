Dépression et haine

Message non lupar Louis76 » jeu. 22 déc. 2016, 3:05

Bonjour à tout le monde.

Je m'appelle Louis,j'ai 22 ans. Je suis catholique depuis mon plus jeune âge.

Je vis depuis quelques temps une période difficile. Mon père souffre d'alcoolisme depuis des années,j'ai vécu une trahison et rupture amoureuse très difficile après des années de relation,ce qui a entrainé en moi une forte haine qui me ronge de l'intérieur et dont je n'arrive malheureusement pas à me débarrasser . Longtemps agoraphobe (Merci à Dieu,je ne le suis plus),je suis devenu au fil du temps de plus en plus dépressif. Cela à un impact négatif sur mes études qui sont au point mort depuis 2 ans. Je suis désespéré au point de parfois être dégoûté de la vie..

J'essaie de me tourner encore plus vers Dieu et les enseignements de Jésus,à la fois par envie et en espérant que cela m'apaisera plus. Mais c'est difficile,et je ressens souvent de l'injustice en me disant que des gens qui font beaucoup de mal autour d'eux sont heureux alors que des gens bien ne trouvent pas le bonheur.

Je voulais vous demandez des éclaircissements sur ce que dit la Bible par rapport à la haine que l'on sait malsaine mais dont on ne parvient pas à se débarrasser,et au désespoir qui peut survenir.

Je vous remercie d'avance,et je prie pour vous tous mes frères,en vous souhaitant à chacun bonheur et espérance