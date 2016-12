Problèmes au travail

Message non lupar Sheyrine » Hier, 18:49

Bonjour à tous,C'est dans le stress que je viens vous faire part de mes soucis de micro entrepreneur...Étant micro entrepreneur depuis un an, j'ai récemment du faire face à un client pas très réglo et pas très empathique.Ce monsieur, gérant d'un restaurant que je côtoyais, décide d'ouvrir un second restaurant et fait donc appel à mes services pour réaliser l'enseigne de celui-ci... Très emballée par ce projet, je réalise que je fais face à quelqu'un de très meneur qui souhaite que tout soit fait comme lui le souhaite. Il me réclame des créations en milieu d'après-midi qu'il souhaite voir au soir, bref... Je ne me laisse pas abattre et prend ça comme un challenge malgré mes prix totalement bradés.La création faite, je fait appel à un fournisseur pour qu'il pose l'enseigne. On réalise que l'éclairage cachera un mot de l'enseigne... le fournisseur prévoit de repasser pour corriger cette erreur... Je lui fait un chèque d'un montant plutôt élevé sachant que mon client me paiera ensuite.Le lendemain, le fournisseur se plaint que le chèque ne passe pas à la banque et me réclame la totalité de la facture en liquide pour le lendemain.. Panique à bord, heureusement ma mère me prête la somme d'argent... Étant débutante et seule dans cette micro entreprise, je me suis laissée marcher dessus... J'appelle mon client qui me fait un chèque que j'encaisse rapidement pour pouvoir rembourser ma mère... hors ce chèque ne contient que le montant de la facture du fournisseur, rien pour ma création.Le fournisseur n'est finalement jamais repassé pour corriger la petite erreur.Mon client fait une nouvelle demande pour son restaurant, Je trouve un autre fournisseur et en profite pour négocier avec lui la correction de la petite erreur... j'envoie donc un devis à mon client, mais plus de réponse de celui-ci qui a finalement préféré passer par quelqu'un d'autre car déçu de la prestation (ce que je peux comprendre).Je me permet tout de même de lui envoyer la facture avec le reste à payer... Il se plaint que le travail n'a pas été terminé, et je me défend en lui disant que j'ai pris la peine de trouver un autre fournisseur (bref, j'ai fait mon possible pour réparer cette erreur).Finalement, au jour d'aujourd'hui, ce client m'a bloquée et je ne peux plus entrer en contact avec lui...Ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est que j'ai encaissée le chèque du client pour mon fournisseur... ce qui est donc inscrit dans mon chiffre d'affaire... mais cet argent est également noté dans mes charges puisque j'ai du payer le fournisseur... Étant micro-entrepreneur, je dois donc déclarer mon chiffres d'affaires, sans en déduire les charges... En gros, je dois déclarer de l'argent que je n'ai pas touché puisque je l'ai donné au fournisseur (les joies d'être micro entrepreneur)... si le client m'avait payée, cette somme m'aurait aidé à payer le RSI... là je me retrouve juste endettée... Comment faire