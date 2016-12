Message non lupar Cinci » sam. 24 déc. 2016, 19:12





"En cette veille de Noël, je viens de parcourir les sujets du forum. Et je suis conduit à constater que les messages concernant Noël, la Nativité ou simplement la personne de Jésus sont pratiquement inexistants. Sur un forum catholique, c’est curieux."



C'est une réflexion que je me faisais aussi. Si quelqu'un possède une explication ...