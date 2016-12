Quoi, Noël?

Message non lupar Cinci » lun. 26 déc. 2016, 5:52

Je ne sais pas comment s'est passé votre messe de minuit, pour ceux qui y sont allés. Vous pouvez toujours en glisser un mot si le coeur vous en dit.



De mon côté, il faisait un moment que je n'avais pas assisté à une messe de minuit aussi belle! Une certaine atmosphère de paix. Il y avait de la légèreté dans la place. Un temps magnifique dehors, et puis à l'intérieur ...



Enfin



Le choix d'instrument de musique était le bon, le ténor engagé était en voix, le père monfortain qui assurait l'animation était parfait dans son rôle. Il y avait un bon équilibre entre la tradition et la nouveauté. Et même du comique involontaire! Tout en demeurant bon enfant.



Un moment donné, durant la messe, un des pères qui concélébrait s'était retiré derrière l'autel, dans une autre pièce, à l'Insu de tout le monde. Il portait toujours son micro sur lui, son micro ouvert. Le célébrant prononçait une phrase à l'autel, et on entendait alors en écho comme des remarques beaucoup plus profanes dont il était impossible de saisir la provenance. Il y avait là comme des bredouillis incompréhensibles. Soudain, il fusa une remarque d'approbation complètement détonnante :"Il chante, ce gars-là!" Comme ça, sorti de nulle part. Des sourires en coin seront apparut de ci de là au travers de l'assistance. On aura compris que le père avait été impressionné par la performance du soliste livrée juste avant. On entraperçu ensuit des assistants se déplaçant furtivement derrière pour joindre le père et lui fermer son micro.



Par la suite, j'ai réalisé aussi que mon voisin de banc, l'homme placé devant moi, était bel et bien un aumônier que je connais, lequel aura animé une retraite l'an dernier et que j'avais bien goûté. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours plaisir de voir un prêtre participer "démocratiquement" à une messe, incognito, parmi le peuple. En le voyant, c'est ce que je ressentais en tout cas. Enfin, tout un ensemble de détails ... C'était très réjouissant.



Une fois dehors, c'est aussi ce que m'aura dit l'amie qui m'accompagnait :"Vraiment, je ne regrette pas d'être venue ici pour la messe de minuit, cette année."