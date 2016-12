Quoi, Noël?

Message non lupar papillon » Aujourd’hui, 8:02

Cinci a écrit : "En cette veille de Noël, je viens de parcourir les sujets du forum. Et je suis conduit à constater que les messages concernant Noël, la Nativité ou simplement la personne de Jésus sont pratiquement inexistants. Sur un forum catholique, c’est curieux."



C'est une réflexion que je me faisais aussi. Si quelqu'un possède une explication ... C'est une réflexion que je me faisais aussi. Si quelqu'un possède une explication ...

C'est vrai que c'est curieux. C'est tout à fait approprié de le noter.Une certaine nostalgie, une certaine tristesse pourrais-je dire, m'a fait parcourir les périodes de Noël des années passées sur ce forum.J'y ai trouvé de l'allégresse, de la joie, de la bonne humeur, une spontanéité rafraîchissante, des échanges savoureux, des partages touchants, une franche camaraderie, de l'humour, une fraternité indéniable...en abondance, que ce soit dans le quartier libre, dans "vie chrétienne", "spiritualité" ou autres sections du forum. Des échanges à coeur ouvert, francs et sincères. Que de beaux souvenirs !Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a tant changé ?Je ne peux que me poser la question à moi-même, à savoir pourquoi n'ai-je rien écrit alors que j'ai eu l'idée de le faire.Qu'est-ce qui m'a retenue ?Au fil des ans, une certaine désillusion sans doute, une déception peut-être, qui a peu à voir avec la tête et tout avec le coeur, réminiscence d'anciennes et récentes blessures qu'on balaie sous le tapis parce qu'on est une grande personne mais qui nous rappellent sans cesse en sourdine de nous protéger et gèlent bien froidement l'élan du coeur qui ne nous jettent plus dans les bras d'autrui, fût-ce virtuellement.Claironner "Joyeux Noël" de la tête avec une larme au fond du coeur, moi je ne peux pas.En dépit des divergences d'opinion inévitables et normales sur un forum de discussion (sans quoi ce ne serait pas un forum de discussion), on devrait avant toute chose se préoccuper les uns des autres .