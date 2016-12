Une protestante dont le mari est un catholique divorcé peut-elle devenir catholique?

Message non lupar lubin » Hier, 23:55

Bonjour à tous,

Il s'agit d'une question délicate que m'a posée une jeune femme baptisée dans le protestantisme et qui désire devenir catholique. Elle sait déjà qu'elle doit s'adresser à une paroisse et suivre un catéchuménat. Mais, étant donné qu'elle est mariée à un catholique divorcé (et dont le premier mariage a eu lieu religieusement à l'Église catholique), elle voudrait d'abord savoir si sa situation matrimoniale peut être un obstacle. Je pense que ce cas n'est pas unique et que votre réponse pourrait intéresser beaucoup de monde. Merci d'avance.