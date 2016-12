Une protestante dont le mari est un catholique divorcé peut-elle devenir catholique?

Message non lupar Théodore » Aujourd’hui, 11:39

Bonjour,

Dans la mesure où le mariage du compagnon de votre amie est présumé valide, l'Eglise considère que leur union n'est pas un mariage et relève de l'adultère de la part de son compagnon. Puisque votre amie collabore matériellement à un adultère, ça la place dans une situation où elle ne serait a priori pas en état de recevoir la confirmation ni l'Eucharistie.

Il faut qu'elle en parle avec son curé. A mon avis le plus sûr serait de chercher à obtenir l'annulation du premier mariage de son compagnon par l'Eglise (ça revient à déclarer qu'il manquait à la base un élément essentiel du mariage, qui n'a donc jamais existé).



Quoiqu'il en soit je la conserve dans mes prières, ça ne sera sans doute pas facile pour elle. Qu'elle prenne courage ! :-) Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent et se montrent Ses enfants loyaux et obéissants, et ceux de Son Eglise.

"Oui, bonheur et fidélité me poursuivront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur aussi longtemps que je vivrai." - Psaume XXIII, verset 6.



