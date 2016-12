Une protestante dont le mari est un catholique divorcé peut-elle devenir catholique?

Message non lupar Théodore » mar. 27 déc. 2016, 12:26

Bonjour,

Je comprend bien que votre amie était dans l'ignorance, au moment de son union civile, qu'en s'unissant à son compagnon, elle collaborait à un adultère. Cela dit, en ayant des relations avec lui, elle y collabore toujours, puisque par le fait même il couche avec quelqu'un qui n'est pas sa femme (qu'il en ait conscience ou pas).

L'Eglise ne punit personne, mais elle exhorte chacun à se détourner du péché, à laisser de côtés les oeuvres mortes, pour vivre de la Vie du Christ. La confirmation, qui est une étape importante de cette Vie Nouvelle, nécessite d'avoir été pardonné des fautes graves, ou "péchés mortels" - et la l'adultère enfreint directement le Sixième Commandement. Or le pardon de Dieu ne peut nous atteindre si nous ne nous repentons pas, et nous ne pouvons pas nous repentir sans renoncer fermement à faire le mal à l'avenir. Dans le cas de votre amie, cela nécessite concrètement qu'elle arrête d'avoir des relations avec son mari, pour l'amour de Dieu, car "il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes", comme le disaient les apôtres traînés devant les tribunaux juifs.

Dans ce genre de cas, l'héroïsme est, comme dans le cas du martyre, une nécessité...



Je comprend que c'est une situation très difficile, dont personne n'est à proprement parler responsable (sinon les législateurs sur le divorce et la société dans son ensemble)... et que cela va être source de tensions. Très probablement, son compagnon ne va pas réellement apprécier la chose... et cela aura sans doute des conséquences sur leur vie commune et celle de leurs enfants. Courage ! Elle n'est pas seule dans ce cas. En tout cas je prie pour qu'elle ait la force de suivre le Christ, où que cela la mène...

"Oui, bonheur et fidélité me poursuivront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison du Seigneur aussi longtemps que je vivrai." - Psaume XXIII, verset 6.



