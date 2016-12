Tout le monde fait de la politique

Message non lupar Cinci » Aujourd’hui, 4:21





Tout le monde, le sachant ou ne le sachant pas, fait de la politique. La question n'est pas d'en faire ou de ne pas en faire, elle est d'en faire consciemment, Le silence ou l'abstention en matière politique sont une pesée politique positive. Beaucoup pensent ne pas faire de politique. Pourtant, en n'en faisant pas, ils en font parce que leur silence, leur abstention font partie du rapport des forces. Tout est rapport des forces dans un pays et dans le monde : il y a les forces morales, militaires, économiques, etc.



Il ne faut pas dire du mal de la force : la santé, par exemple, est une force. Il faut dire du mal de la violence, c'est une tout autre affaire. Car la violence est une force détachée de la raison et qui, par conséquent, devient animale. Ce n'est pas parce qu'une société a un ordre juridique que les rapports de force sont supprimés pour autant, ils sont partout.



Les chrétiens avaient tendance autrefois à dire qu'il ne faut pas se mêler de politique parce qu'on se salit toujours les mains. Un slogan des milieux catholiques était : avant tout, garder les mains pures. S'il en était encore ainsi, ce serait l'Église elle-même qui apparaîtrait dans le pays comme une force d'inertie réelle et tout le monde le saurait. C'est ce que Mounier appelait le "faux apolitisme des mains pures"; ce n'est pas un apolitisme, c'est à dire une absence de politique, c'est une pesée politique réelle. La pire des impuretés consiste à ne pas vouloir se salir les mains, selon le mot fameux : celui qui ne fait rien ne commet jamais d'erreurs mais c'est toute sa vie qui est une erreur. La pire des choses consiste à exercer une pesée politique en prétendant qu'on ne fait pas de politique. Car, à ce moment-là, on est victime de son hérédité : mon père qui ... mon grand-père que ... dans tel milieu ... dans telle circonstance ..., etc.



L'éducation reçue pèse aussi sur chaque personne.



Vous croyez que vous êtes libre mais vous n'êtes pas libre du tout, c'est la pression de votre milieu qui agit à travers vous. Votre hérédité, votre éducation, votre égoïsme, vos préjugés, vos préférences sentimentales ou passionnelles que vous n'avez jamais remises sérieusement en question, c'est tout cela qui va déposer un bulletin dans l'urne électorale.



Vous n'êtes pas libre, puisque vous n'avez pas travaillé à vous libérer. Je ne dirai jamais que le chrétien est libre de ses options politiques ou économiques, sans préciser auparavant qu'il doit travailler à se libérer, de telle sorte que ce soit un homme libre qui se sera remis en question pour avoir une action authentique sur le plan temporel.



D'autant qu'on ne devient soi-même un homme libre qu'en travaillant à libérer les autres. La conquête de notre liberté personnelle passe par l'action, le travail, l'accomplissement de la tâche humaine pour la liberté de tous. Sinon, méfions-nous, nous n'aurions pas affaire à la vraie liberté.



Je trouve le contenu assez saisissant. C'est beau mais c'est exigeant. On ne devient libre qu'en travaillant à libérer les autres. Mazette! En ne faisant rien, on est acteur également. Celui qui ne fait rien en politique ou autrement, mais rien dans le but de libérer les autres : toute sa vie est une erreur. Ouch! Pour une paire de baffes, on peut dire que c'en est tout une. Suis-je libre? Ai-je déjà travaillé à libérer les autres?



Ce n'est pas de la petite bière, pas de la gnognotte. Il s'agit ici d'un véritable alcool fort. Pour adulte seulement! Texte soumis à vos appréciations. C'est moi qui vous le soumet. Je donnerai la source un peu plus tard.Je trouve le contenu assez saisissant. C'est beau mais c'est exigeant. On ne devient libre qu'en travaillant à libérer les autres. Mazette! En ne faisant rien, on est acteur également. Celui qui ne fait rien en politique ou autrement, mais rien dans le but de libérer les autres : toute sa vie est une erreur. Ouch! Pour une paire de baffes, on peut dire que c'en est tout une. Suis-je libre? Ai-je déjà travaillé à libérer les autres?Ce n'est pas de la petite bière, pas de la gnognotte. Il s'agit ici d'un véritable alcool fort. Pour adulte seulement!