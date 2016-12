Le bâtiment du nouveau Conseil européen - Pharaonique !

Message non lupar etienne lorant » Aujourd’hui, 18:39

Applaudissez ! C'est avec votre argent, après tout !Et pendant ce temps, les pauvres Britanniques qui se sont retirés ...La Bourse de Londres a battu mercredi son record historique de clôture, à 7.106,08 points, dopée par les valeurs pétrolières et minières dans un climat d'optimisme avant la nouvelle année et la prise de fonction de Donald Trump aux Etats-Unis.A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 37,91 points, soit 0,54%. Le précédent record absolu de clôture, 7.103,98 points, datait du 27 avril 2015.