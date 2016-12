Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Trinité » Aujourd’hui, 20:53

Ce soir 21h00 passe sur la chaine RMC découverte un scandale de plus relatif au rôle de l'église et du pape à l'encontre du régime Hitlérien durant la guerre39/45.

Résumé de la présentation!



Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le plus grand secret, Adolf Hitler met à exécution son plan à l’encontre de tous les Juifs d’Europe. A première vue, tout oppose nazisme et catholicisme ; pourtant, le pape Pie XII - au courant - fait le choix de se taire sur ces crimes. L’Eglise joue même un rôle ambigu, quelques prêtres et évêques fervents admirateurs du Führer se faisant les complices de ses macabres projets. A la fin du conflit, des réseaux mêlant la croix du Christ à la croix gammée aident même des criminels à s’en sortir.