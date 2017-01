Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Kerniou » il y a 55 minutes

Certains membres de l'église qui étaient = ou- antisémites, étaient favorables à la politique nazie !

En France, une bonne partie des évêques, par anti-communisme, étaient favorables à l'occupation. L'épiscopat, soutenait très officiellement Pétain. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ayez vu des photos de prélats serrant la main d'Hitler. Il est possible , aussi, que des évêques n'aient pas mesuré la dangerosité de se montrer polis avec ce personnage ! Si bon nombre de monastères se sont montrés accueillants avec les juifs set les opposants au nazisme, d'autre moins nombreux et plus militants ont caché fort longtemps des collabos notoires pour les faire échapper à la justice !

" Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu , car Dieu est Amour " I Jean 4,7.