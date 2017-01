Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Trinité » Aujourd’hui, 16:21

C'est tout a fait vrai ce que vous dites Kerniou "L'épiscopat soutenait très officiellement Pétain"; Je me souviens des conversations de mes parents dans les années 50 ,pétinistes convaincus et fervents catholiques pratiquants,prendre fait et cause pour le régime de Pétain!

Ils n'étaient pas antisémites par contre ,mon père habitant Châteauroux ,pas loin de la zone libre ,à même fait passer ldes juifs la nuit,

Par la rivière "la creuse".

L'association communiste et nazisme comme forces du mal ,était leur critère!