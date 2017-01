Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Fée Violine » Hier, 22:46

Kerniou a écrit : Certains membres de l'église qui étaient + ou- antisémites, étaient favorables à la politique nazie ! En France, une bonne partie des évêques, par anti-communisme, étaient favorables à l'occupation. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ayez vu des photos de prélats serrant la main d'Hitler. Il est possible , aussi, que des évêques n'aient pas mesuré la dangerosité de se montrer polis avec ce personnage ! Si bon nombre de monastères se soient montrés accueillants avec les juifs et les opposants au nazisme, d'autres moins nombreux et plus militants ont caché fort longtemps des collabos notoires pour les faire échapper à la justice !

Les monastères qui ont caché des collabos l'ont peut-être fait par charité plus que par idéologie. Quant à la photo dont parle Trinité, d'abord il faudrait savoir la date et les circonstances, et puis ça ne dit pas ce que pensaient ces évêques. Certains ont dû penser que pour sauver leurs ouailles, il valait mieux éviter de faire des vagues.Pour la France, il y a aussi le fait que Pétain était un héros de la guerre de 14, un général très apprécié, très humain, qui veillait à ne pas faire tuer ses hommes. Ainsi les Français les plus anciens avaient tendance à lui faire confiance.