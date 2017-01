Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Cinci » il y a 56 minutes

Autre question qu'on pourrait se poser : Pourquoi est-ce si difficile à dire ?



Salut Papillon,Je ne dirais pas que c'est difficile à dire. Plutôt, l'on peut bien le dire et parfois "il le faut" mais sans oublier de placer au moins sommairement le contexte plus général. Le manque de précision fait qu'un détail isolé que l'on rapporte - même un détail vrai - risque souvent de trahir une vérité plus grande.Globalement, nous savons aussi que bien du monde s'essaye de "faire croire" que le catholicisme a partie lié avec le racisme le plus crasse, le racialisme, le nazisme. Ça, c'est une fausseté. De la même façon, d'autres racontent au Canada anglais et à l'étranger que les Québécois seraient des racistes "plus racistes que les autres", les seuls vrais racistes au Canada et à cause de ... à cause du caractère français et catholique de sa société, de ce caractère de fond résiduel. Moralité : comment ne plus être raciste et antisémite? Tadam! en devenant anglo-américain et anti-catholique. Merveilleux!,,, et bonne année!