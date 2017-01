Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar papillon » Aujourd’hui, 3:53

Trinité a écrit : Pourquoi ne pas dire que l'église est humaine et qu'à ce titre, elle a commis des exactions dans son existence!

Tout à fait, c'est si simple et tellement plus sain.Encore faut-il que l'Eglise réagisse elle aussi dans ce sens et ce. avant d'être mise au pied du mur.Dans la malheureuse affaire des prêtres pédophiles qui a fait tant de mal à l'Eglise, si les autorités religieuses avaient dès le départ, il y a des décennies, reconnu le problème, sévi comme la situation l'exigeait et apporté les correctifs qui s'imposaient, jamais l'Église n'aurait connu un tel désastre.Elle aurait plutôt récolté le respect de tous et il y a belle lurette qu'on n'entendrait plus parler de cette histoire, qui n'aurait jamais pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui. On serait vite passé à autre chose.Pour ce qui est du sujet de ce fil, je ne dis pas, loin de là mon intention, que le pape Pie XII s'est fait complice d'Hitler et du nazisme, bien sûr que non, mais que justement, à cause de la réputation que s'est faite l'Église de chercher d'abord et avant tout à protéger son image et à sauver les apparences, en contradiction et au détriment de ce qu'elle prêche, elle prête flanc à tous les soupçons .Si quelques prélats ont serré la main d'Hitler, béats d'admiration, aussi bien le reconnaître et dire simplement qu'ils se sont plantés (cela arrive dans le meilleur des mondes) plutôt que chercher maladroitement à le nier, et voir ensuite en réaction le pape lui-même être pratiquement accusé d'avoir collaboré avec les SS !