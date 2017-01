Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Trinité a écrit : Pax et bonum

"On a confondu la sainteté de l'Eglise avec ceux qui la composent et qui sont tous pécheurs."



Là je suis d'accord ,en faite se sont deux entités différentes et qui ne devraient pas l'être .

En l'occurrence je reconnais la sainteté de l'église car elle vient du Christ ,mais malheureusement certains de ses prélats du fait qu'ils sont pécheurs,par leurs actes la discrédite et c'est surtout cela que l'on retient!