Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Trinité a écrit : Quelqu'un a t'il visionné le reportage de R.M.C que je vous ai joint?

PaxetBonum a écrit : papillon a écrit : -pourquoi alors tout ce camouflage, ces 'cachoteries', ces tentatives d'atténuation des gaffes ou dans certains cas des crimes commis par des membres du clergé de l'Eglise ?





Là on n'y voit plus clair et on se demande si les prélats, dans leur déni de certains faits, ne s'accordent pas à eux-mêmes ce caractère de sainteté dont vous parlez et auquel ils auraient du mal à renoncer.

C'est du moins l'impression très claire que cela laisse et qui malheureusement entraîne dans la vague de fond de l'indignation des gens le caractère de sainteté de l'Eglise dont vous parlez, qui passe finalement à la même caisse si on peut dire.



C'est tout à fait cela

On a confondu la sainteté de l'Eglise avec ceux qui la composent et qui sont tous pécheurs.

Les vrais saints de l'Eglise sont suffisamment peu nombreux pour qu'on les célèbre festivement en les canonisant.

Devant la honte des actes commis par certains prêtres, le clergé à eu peur que cela n'entache l'Eglise elle-même.

J'ai essayé, Trinité, mais on affiche le message que ce vidéo ne peut pas être visionné chez nous.Vous me permettrai, PaxetBonum, d'apporter une précision.Quand vous écrivez "C'est tout à fait cela" suivi de votre commentaire, vous appuyez une partie de ce que j'exprime mais en éludez du même coup une autre.Je crois qu'avec tout le prestige et le décorum dont jouissent les princes de l'église, et ce caractère de sainteté que certains en sont peut-être venus à prendre personnellement, il serait naïf de croire que tous les prélats de haut rang qui ont contribué au grand camouflage ne l'ont fait que par amour pour l'Église du Christ et pas aussi un peu (beaucoup ?) pour eux-mêmes.Je ne sais pas, peut-être qu'un peu plus de sobriété, un peu moins de décorum, ça aiderait à dégonfler certains égos, car il serait aussi naïf de croire que les prélats en sont dépourvus.Je crois qu'un de nos cardinaux, le cardinal Paul-Emile Léger (1904-1991) a compris beaucoup de choses à ce sujet. On parle dans certains articles de la "conversion du cardinal Léger".Le cardinal Léger a été très célèbre chez nous, à l'époque du Québec catholique mur à mur.D'origine modeste, il avait pourtant la prestance d'un aristo et comme on dit parfois, il "tirait du grand".Il était aimé, adulé, grandiloquent et précieux dans ses attitudes, sa façon d'être, de se comporter et de s'exprimer.On ne peut oublier une déclaration impayable qu'il a faite à son retour glorieux de Rome, où il venait d'être fait cardinal.Accueilli par une foule en délire (en 1952 je crois) il a déclaré avec emphase : "Montréal, ma ville ! Comme tu t'es faite belle pour accueillir ton prince !".Bref, tout ça, vu avec des yeux d'aujourd'hui, était assez hallucinant.Et voilà que de nombreuses années plus tard, le cardinal laisse tout ça derrière lui pour aller s'occuper de miséreux en Afrique."On peut comprendre tout le parcours spirituel fait par le Cardinal Léger, lorsqu’on le voit servir les malades dans une léproserie d’Afrique, si l’on sait à quel point il était conscient de sa dignité de prince de l’Église quelques années auparavant. Ainsi, lorsqu’il était revenu au Québec après être allé recevoir à Rome sa calotte cardinalice il s’était écrié devant la foule qui l’accueillait, avec la grandiloquence qu’on lui connaissait : « Montréal, ma ville ! Comme tu t’es faite belle pour accueillir ton prince ! » Ce même « prince de l’Église », après avoir travaillé en Afrique quelques années et avoir dû en revenir pour raison de santé, servit comme curé de paroisse pour un certain temps, puis comme vicaire, avant de devenir aumônier d’une communauté religieuse."Tiré de : http://www.scourmont.be/Armand/writings ... rdinal.htm Bien sûr il faut des prélats en poste et aussi sans doute des carriéristes pour faire fonctionner cette église qui ne manque pas de complexité.Si tout le clergé partait pour l'Afrique, on serait bien mal pris.Cependant, est-ce qu'un peu d'humilité ne serait pas aussi grandement utile ?C'est aussi je crois le message du pape François, qui n'est malheureusement pas compris de tous.