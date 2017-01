Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Relief » il y a 45 minutes

Kerniou a écrit : Si les classes populaires étaient aussi opposées à l'Eglise c'est parce que, partout en occident, elle s'intégrait au pouvoir et aux classes dominantes !



Dans les pays communistes de l'ancien bloc de l'Est, paradis du prolétariat comme chacun sait, l’Église (quand elle n'avait pas été complétement anéantie), s'est toujours opposée au pouvoir en place. Et vous savez quoi Kerniou ? eh bien les classes populaires soutenaient l’Église dans sa lutte contre les classes dominantes socialistes.Si, dans les démocraties occidentales, l’Église s'était associée au communisme ou au socialisme, elle aurait à terme disparu étant donné que ces deux idéologies, après s'en être servi, l'auraient combattue.C'est bien pour cela qu'en France, sous les gouvernements socialistes, les immigrés en provenance du bloc de l'Est ont été accueillis au compte-gouttes, car ayant déjà gouté au paradis socialiste, ces populations ne risquaient pas de voter à gauche mais bien plutôt de remplir à nouveau les églises de France que les progressistes s'évertuaient à vider.