Encore un scandale sur la chaine RMC découverte!

Message non lupar Kerniou » il y a 26 minutes

A Relief

D'accord avec vous à propos de l'URSS où en soutenant ce régime l'église, aurait soutenu une dictature.

Comme si l'URSS avait eu l'exclusivité des politiques sociales !

Dans les pays d'Europe de l'ouest, et particulièrement en France, il y a eu de luttes sociales grâces auxquelles nous avons obtenu de meilleures conditions de travail et des avantages sociaux. Je parle donc des démocraties européennes où l'Eglise n'a pas soutenu, dans le passé, les populations défavorisées dans leurs protestations comme elle le fait maintenant en rappelant aux gouvernants leurs devoirs à leur égard.

Fort heureusement, le discours et l'attitude de l'église ont évolué.

" Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu , car Dieu est Amour " I Jean 4,7.