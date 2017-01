Une année toute neuve

Message non lupar Kerniou » Aujourd’hui, 11:12

Bonne Année à vous tous et à vos familles !

Bonne Année à la paix dans le monde !

La paix et la sécurité pour les chrétiens d'Orient et le pour les Yezidis !

Bloavez mad !

" Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu , car Dieu est Amour " I Jean 4,7.