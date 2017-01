Pour mes parents

Message non lupar Sheyrine » il y a 45 minutes

Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année nouvelleJe vous fait part aujourd'hui d'un soucis avec mes parents. En particulier avec ma maman qui devient dépressive. Mon père a du mettre les clés sous la porte de son magasin et ne travaille plus.Entre eux, il n'y a aucunes complicité ou autre. Quand mon père essaie de plaisanter, ma mère le fait toujours taire et n'hésite pas à lui dire qu'il est pénible... Idem quand il veut juste discuter.Elle a des discours tel que "dans 10 ans je ne serais plus là de toute façon..."Tous deux, n'ont pas d'amis, ne sortent jamais et passe leur temps devant la télé.Ma mère est également très fatiguée car depuis 2 ans, sans aucunes journée d'interruption, elle va tous les matins et soirs lever ou coucher ma voisine, veuve et âgée. Toutes la journée cette voisine ne cesse d'appeler pour demander des services. Ma mère s'en plaint très souvent mais n'ose rien dire. Mon petit frère devra se faire opérer en juillet, la seule chose qui inquiète ma mère est cette voisine... Elle m'a d'ailleurs proposer de la remplacer. J'ai refusé, je ne souhaite pas prendre de congés pour assister cette femme (qui fait souvent preuve d'égoïsme) et qui pourrait se trouver une aide à domicile.Mes frères et soeurs n'arrangent pas la situation. Entre un grand frère violent qui ne parle à personne mais pour lequel mon père se plie en 4 afin de recevoir en vain un minimum d'estime de la part de son fils. Ma soeur cadette qui envoit souvent balader ma mère si celle-ci ne lui apporte pas toute l'intention qu'elle désire. Et ma plus jeune soeur qio ne travaille pas, depense tout l'argent qui lui reste sur un compte bancaire pour des bêtises et ne s'inquiète pas du tout de sa situation.