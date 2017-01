[Apocalyspe 21]Aidez moi a comprendre

Message non lupar Galilée » il y a 49 minutes

Le "je" correspond à celui qui raconte les visions qu'il a eu, donc le "je" c'est Saint Jean.



Celui qui parle sur le trône et dit "Voici, je fais toutes choses nouvelles" est Dieu lui-même.



De plus Dieu ajoute dans ce chapitre : "Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort."



Autour d'eux (c'est à dire autour de Dieu et de Saint Jean qui se trouve là ravi en esprit) se trouvent plusieurs anges, dont l'un d'eux parle à Saint Jean pour faire d'autres révélations.



C'est comme ça que je le comprend.



Merci ça m'a donné l'occasion de relire ce joli chapitre 21 de l'Apocalypse de Saint Jean.

