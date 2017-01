Pour parler au-dessus de la ceinture...

Message non lupar Héraclius » mer. 04 janv. 2017, 14:30

Théodore a écrit : Est-il possible de pécher véniellement en échappant au martyre par le reniement du Nom du Christ ?



Spontanément, il me semble que lorsqu'on est sous la torture, la pleine liberté d'assentiment est un peu comprise, ce qui tendrait à ouvrir la voie à un péché véniel de reniement.



Je pense que tu a potentiellemment dans la tête les cas comme celui du Silence de Shusaku Endo. Il faut dire que ce genre de cas constituent de tortures intellectuelles morales, et que quoique l'Eglise soit très claire, il est difficile - en tout cas pour moi - d'envisager de suivre l'Eglise à la lettre si (cas improbable fort heuresement) on était confronté à une telle situation.



