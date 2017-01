(Lyon 6ème )Le Choeur de la Rédemption recrute !

Message non lupar Blandine JULIEN » Aujourd’hui, 20:01

Bonjour,Tout nouveau dans le paysage musical et paroissial lyonnais, le Choeur de la Rédemption aborde le chant sacré dans sa grande diversité dans le but unique de servir l'Eglise.Répétitions : jeudi 20h15 à 22h15 hors vacances scolaires, Lyon 6ème.Le Choeur recrute hommes, femmes et ados. Les chanteurs débutants et chanteurs confirmés sont les bienvenus.En particulier, le choeur espère accueillir plus de voix masculines, fondations solides et indispensables de l'harmonie.Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à me joindre !Blandine JULIENtél : 06 18 80 30 61