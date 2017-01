Dernier message attribué à la Vierge Marie à Medjugorje

Message non lupar etienne lorant » Hier, 18:53

L'apparition de Medjugordje se reproduit indéfiniment - de telle sorte que l'enquête n'a toujours pas pu commencer - je me souviens qu'une des voyantes avait son apparition au pied de son lit - non plus sur le site mais aux USA où elle a émigré... Et quant à l'enquête canonique, elle aura lieu lorsque les apparitions seront achevées...Si les apparitions sont finalement reconnues, je pourrai m'acheter une bibliothèque !!! Car jamais la Vierge Marie n'a parlé aussi longuement ...