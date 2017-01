Dernier message attribué à la Vierge Marie à Medjugorje

Message non lupar Relief » il y a 17 minutes

AdoramusTe a écrit : Regardez Fatima. Il y a bien un lien avec l'avènement du communisme en Russie. Ce n'est pas de la politique, ce sont des mises en gardes et des appels à la conversion. La Russie n'a pas été consacrée comme demandé et la catastrophe s'est abattue sur la Russie et le monde.

AdoramusTe a écrit : Quand l'évêque du lieu a demandé à ce que les voyants cessent, il n'a pas été suivi. De même pour son successeur.

AdoramusTe a écrit : Je ne nie pas la possibilité de la véracité des apparitions à l'origine,

Ce ne sont pas des preuves de la véracité des apparitions. Tout rassemblement important et fervent de prière peut être source de grâces, en tous lieux.

Heureusement que Dieu n'est pas circonscrit en des lieux particuliers.

Tant mieux que des personnes en aient bénéficié, mais ça n'a jamais été une preuve de quoi que ce soit.

Le contenu des messages de la Vierge Marie à Fatima sort du cadre de la Tradition des apparitions mariales car la Sainte Vierge "nomme" la Russie, or dans aucune de ses apparitions antérieures (ni ultérieures), elle ne "nomme", c'est un cas unique.Or comme vous ne croyez pas aux apparitions de Medugorje en raison de leur durée unique, c''est donc que si vous aviez vécu à l'époque des apparitions de Fatima, vous n'y auriez pas cru non plus.Oui, exactement comme l'évêque du lieu a demandé à Bernadette Soubirous de se rétracter.Si vous aviez vécu à l'époque des apparitions de Lourdes, vous n'y auriez donc pas cru.C'est donc que vous pensez que la Sainte vierge a choisi d'apparaître à des jeunes enfants qu'elle savait être tous malhonnêtes.Vos propos laissent à penser qu'un catholique ne peut croire que s'il y a preuve, mais en même temps quand il y a preuve, vous ne voulez pas croire.Quelle preuve ? Eh bien les millions de fidèles, les milliers de prêtres, les centaines d'évêques et les dizaines de cardinaux qui se sont déjà rendus à Medjugorje honorer la Sainte Vierge et rencontrer son Fils,, considèrent eux que les apparitions de la Vierge Marie sont une preuve que Dieu nous offre pour nous soutenir.