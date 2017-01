Dernier message attribué à la Vierge Marie à Medjugorje

Message non lupar Relief » Aujourd’hui, 17:11

AdoramusTe a écrit : L'Eglise a statué sur Fatima, pas sur Medugorje. Voilà la différence aujourd'hui.

AdoramusTe a écrit : Je n'ai pas dit que l'évêque avait raison, mais qu'il doit se faire obéir tout de même.

Bernadette a obéit à son évêque.

AdoramusTe a écrit : Ce n'est pas à moi de le dire. Je parle de bénéfice du doute. C'est donc que vous pensez que la Sainte vierge a choisi d'apparaître à des jeunes enfants qu'elle savait être tous malhonnêtes.

AdoramusTe a écrit : Je vous laisse croire ce que vous voulez mais je ne vois pas en quoi se rendre en masse à un endroit est une preuve d'apparitions à cet endroit.

Vous oubliez l'Esprit Saint. Grâce à Lui des hommes ont cru "sans voir". Pareillement grâce à Lui des hommes ont cru en la Vierge Marie "avant autorisation offcielle".Sans le Saint Esprit, la Vierge Marie n'aurait jamais été en mesure de délivrer ses messages et de convertir les cœurs à l'amour de Dieu car souvent ses paroles n'auraient été audibles que bien longtemps après ses apparitions, seulement au moment de la reconnaissance officielle de l’Église. Concrètement, cela veut dire parfois après des dizaines d'années ou des siècles (apparitions du Laus, de Guadalupe).Si Bernadette a obéit c'est peut-être parce que son évêque, contrairement à celui de Mostar, n'était pas compromis avec les élites gouvernantes d'une dictature. Un prélat qui bien que favorable aux apparitions a ensuite satisfait aux volontés du régime totalitaire yougoslave et tenté d'user de son influence pour que "cessent" les apparitions.Propos de l'évêque de Mostar avant sa compromission avec le régime communiste yougoslave : "Que pouvons-nous dire de ce qui advient à Bijakovići ? Un fait est certain : les enfants ne sont poussés par personne, encore moins par l’Église, à des déclarations mensongères. Pour le moment, tout nous conduit à la conviction que les enfants ne mentent pas." (La Voix du Concile, Zagreb, 16 août 1981, p. 1)Dès que Mgr Zanic a eu retourné sa veste, le prêtre local a été arrêté, jugé et a fini dans une prison communiste car il n'a pas voulu "renier" Medugorje (un an et demi de prison). Mais cela n'était pas suffisant. Pour faire taire les prêtres de son diocèse, l’évêque de Mostar, Mgr Zanic, est allé jusqu'à accuser l'un d'eux de violer des femmes dans son église.Quant aux voyants - des enfants du petit village pauvre et isolé qu'était Medugorje - ils subissaient les interrogatoires et pressions de la police politique, allant jusqu'à être transféré pour certains dans la capitale Belgrade pour les faire avouer "plus facilement" (en vain, bien évidemment).Ouf ! la vierge Marie est passée à deux doigts d'être mise en examen pour création d'association de malfaiteurs. Plus sérieusement, c'est bien triste de penser que Dieu imagine des plans tordus.Vous avez raison, ce n'est pas le fait de se rendre en masse à un endroit qui est une preuve, c'est le fait que des dizaines de millions de personnes ont pris un chapelet et ont découvert la prière, la confession et le jeûne, et décidé d’ouvrir leur cœur à Dieu. Cette puissance de conversion est propre uniquement aux lieux d'apparitions de la Sainte Vierge Marie.