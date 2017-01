Dernier message attribué à la Vierge Marie à Medjugorje

Message non lupar Relief » il y a 9 minutes

AdoramusTe a écrit : Enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre la virulence des supporteurs de Medjugorje. On dirait que c'est une vache sacrée.

AdoramusTe a écrit : Pour ma part, c'est vraiment sans importance et je n'ai pas envie de me battre.

AdoramusTe a écrit : D'ailleurs, je n'ai jamais découragé personne à y aller ni à y croire.

Vous n'avez pas l'impression de renverser les rôles, là ?Parce que si vous circulez sur le net, vous verrez que les adversaires catholiques de Medugorje sont souvent d'une dureté et d'une âpreté qui rappelle celle des Protestants lorsqu'ils parlent de la Vierge Marie. Une attitude que je ne croyais d'ailleurs pas possible chez des frères et sœurs dans le Christ et qui m'a toujours sidéré.Cela m'a amené à me questionner sur le pourquoi d'une telle attitude disproportionnée au regard du sujet. L'impression laissée donne à penser que c'est la place de la Sainte Vierge dans l’Église ou sa personne qui les dérange et non pas telle ou telle apparition. Mais je me trompe peut-être complètement et je ne veux pas rentrer dans cette polémique.Vous faites bien de le dire parce que vous laissiez paraître le contraire.C'est heureux puisque l’Église autorise les pèlerinages à titre privé. Et c'est à ce titre que s'y rendent cardinaux, évêques, prêtres et fidèles.....et peut-être aussi vous un jour, qui sait ?