Dernier message attribué à la Vierge Marie à Medjugorje

Message non lupar Relief » Hier, 21:02

AdoramusTe a écrit : Enfin, je n'arrive toujours pas à comprendre la virulence des supporteurs de Medjugorje. On dirait que c'est une vache sacrée.

AdoramusTe a écrit : D'ailleurs, je n'ai jamais découragé personne à y aller ni à y croire.

Celui qui est touché par une grâce divine à Medugorje sait que Marie est venue là pour nous. D'autres le savent dans leur coeur sans avoir été à Medugorje. D'autres enfin ne savent pas mais s'interrogent. Eh bien ils ont la possibilité de trouver une réponse par la raison.Voici quelques points :1- des enfants pauvres d'un village isolé résistent aux interrogatoires, pressions et menaces que fait subir sur eux et leurs familles la police, puis la police politique d'un système totalitaire athée qui sait faire parler les gens. Intrigant !2 - à plusieurs années d'intervalles, des scientifiques, professeurs de médecine et psychiatres font subir aux voyants des batteries de test lors des apparitions mariales (il existe une grande documentation là-dessus).D'une part ils ne découvrent pas la moindre supercherie, d'autres part ils sont sans explication quant à la psyché des voyants. Ainsi les encéphalogrammes montrent qu'aucun stimuli extérieur n'arrive à atteindre le cerveau, ni le bruit, ni la lumière, ni le touché, ni même si on les pince. Rien ne le fait réagir.Autre exemple : une lumière de 1000 watts placée à 30 cm de leurs yeux et que l'on allume soudainement ne modifie en rien le diamètre des pupilles.3 - est-ce que l'Histoire de l'humanité possède un exemple similaire d'un groupe d'enfants puis d'adultes usurpateurs qui pendant 36 ans ne varient en rien, ne trahissent pas à un moment leur supercherie ou ne se dénoncent pas ? Non, il n'y a pas d'exemple parce que c'est humainement impossible.Ces trois seuls éléments (mais il y en a d'autres) qui font appel à la raison et non à la foi ne peuvent laisser indifférent quelqu'un qui recherche la vérité.Votre attitude est louable car l’Église autorise les pèlerinages à titre privé. Et c'est à ce titre que s'y rendent cardinaux, évêques, prêtres et fidèles.....et qui sait ? peut-être aussi vous un jour, en simple curieux en attendant