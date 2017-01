Et le rit lyonnais ?

Message non lupar Socrate d'Aquin » Aujourd’hui, 19:51

Nouvellement inscrit sur cet honorable forum, j'ai décidé d'inaugurer mon inscription en posant une question quant à une liturgie nationale, "bien de chez nous".

Il existe (ou il a existé) un rit lyonnais. Qu'est-il devenu ? Est-il encore pratiqué de nos jours ? Par qui ? Quelles sont ses caractéristiques ? Peut-on trouver sur internet un "ordo missae" lyonnais ?

La page Wikipédia à ce sujet est bien maigre, de même que le résultat de mes recherches, d'où ce message.



Merci d'avance !

