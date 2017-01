[Support] Comment faire une citation ?

Message non lupar prodigal » ven. 16 déc. 2016, 20:42

Pas de panique, cher Trinité, vous y êtes presque!

D'abord, [

suivi de quote

suivi du nom de qui vous citez entre guillemets

suivi de ]

puis le message à citer, que vous savez sélectionner, il n'y a pas d'autre méthode que le vôtre. Si vous ne voulez qu'une partie du message, effacez ce dont vous ne voulez pas, tout simplement.

suivi de [

suivi de /

suivi de quote

suivi de ], c'est fini.

Vous verrez, on s'habitue assez vite.

Et rassurez-vous, si je vous disais tout ce que je ne sais pas faire, vous ririez à gorge déployée (par exemple insérer une vidéo, mettre un lien, et j'en passe...).

Bon courage!