Le Christ et le végétarisme

mer. 07 sept. 2016, 16:43

Je n'ai pas lu toutes les participations dans leur intégralité.Avant de proposer un lien qui répond à plusieurs des objections de ceux qui veulent affirmer par des citations scripturaires que l'on peut, aujourd'hui, manger de la viande sans se poser de questions, je ferai quelques réflexions.Tirer des conclusions d'un texte biblique sans en faire l'analyse littéraire et le replacer dans son contexte s'appelle une lecture fondamentaliste et conduit à coup sûr a une interprétation erronée (Cf. Dei Verbum). Dans le texte proposé par le lien des chrétiens végétariens, on trouvera plusieurs exemples de lectures qui font, bien que sommairement, cette mise en contexte et travail pour rechercher l'intention des auteurs cités.Comme quelqu'un l'a signalé en d'autres termes, Jésus était un homme appartenant a une époque et un lieu donnés de l'histoire, où les conditions de l'élevage et de l'abattage étaient incomparables à celles qui existent actuellement dans nos sociétés industrialisées et aux habitudes de consommation et de vie d'ailleurs bien éloignées de la sobriété et fondées sur un quelconque respect de "l'autre", être vivant qui sent et souffre. Saint François en au moins deux occasions demanda instamment à des personnes de ne pas "envoyer a la boucherie" un animal, le payant et le rendant à la condition de ne pas le conduire à la boucherie. Jean de la Croix, docteur de l'Église interprète le "mon Dieu et toutes choses de saint François comme l'expression de la connaissance, pour l'homme parvenu à l'état d'union à Dieu, de l'unité de Dieu avec sa création, telle que "toutes les créatures ensemble "sont" Dieu" pour elles (CA, 13, 5), et affirmait que toutes les créatures ont l’être spirituel dans le Christ. Le Créateur laisse-forcément un reflet de lui-même dans sa création, et si l’être humain est a son image et ressemblance bien plus éminemment que tout autre qui cependant reflète son Visage, c'est pour, non "dominer", mais comme lui, "prendre soin" de tout le créé: voir Éloi Leclerc, of, Le soleil se lève sur Assise, et Laudato sí du pape François. Actuellement toute l’exégèse corrige cette erreur d'interprétation qui selon Éloi Leclerc avait été l'origine d'une escalade violence ayant aboutit à la Shoah et à toutes les atrocités qui ont suivi.Le Dieu dont Jésus révèle le visage est un Dieu contraire à toute violence, et s'il est certain que le péché a blessé la création (Ro 8) et l'a soumise à la violence, Dieu la conduit a la Paix et il n'y a qu'une paix, qui ne peut l’être s'il existe la moindre violence.il est clair aussi que Dieu n'aurait jamais voulu qu'on fasse venir au monde des êtres dans l'unique but de les tuer, comme cela se produit dans nos sociétés.Je pense qu'il ne s'agit pas de dire que manger de la viande est chrétien ou non chrétien et ainsi commettre la violence de mettre l'autre dans un "camp" et dire qu'un des deux est à rejeter, et encore moins, de parler en disqualifiant l'autre -cela de façon absolument certaine n'est pas chrétien- mais essayer de chercher sans a priori quel est le Visage de Dieu et quels questionnements nous pose, aujourd'hui, dans notre monde -conditions de vie et d'abattage, mais aussi écologie, pauvreté, nécessité de la sobriété) et l'état de nos connaissances, le fait de manger de la viande.Pour la santé, c'est au contraire une amélioration, à conduire seulement progressivement et en cherchant à rééquilibrer autrement son alimentation. du reste des millions de personnes le font et se portent très bien.Et peut-être mettez-vous à la place du petit être qu'on va tuer, qui le sait, croisez son regard et écoutez son silence terrorisé, ses cris ou ses larmes, et demandez-vous comment vous vous sentiriez: ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse.Pour ma part je ferai tout pour mettre fin au massacre des innocents et à cette souffrance, et m'engager sur le chemin d'un monde nouveau sans violence autre que celle de l'amour. http://www.all-creatures.org/cva/HGCenfrancaise.htm (c'est en français)