Les goûts musicaux mis sur la table !

Message non lupar Trinité » sam. 03 déc. 2016, 14:46

Coucou Milla!J'aime bien Birdy!C'est Pas trop un message d'athée cela!Dieu sait ce qui se cache dans ces cœurs faibles et ivresJe suppose que tu as embrassé les filles et les a faitpleurer,Ces reines de mésaventures aux visages meurtris...Dieu sait ce qui se cache dans ces yeux faibles et creux,Des foules ardentes d'anges muets,Qui donnent de l'amour et n’obtiennent rien en retour,Oh.Les uns aident les autresEt si tu es nostalgique,Donne-moi ta main et je la tiendrai...Les uns aident les autresEt rien ne te tirera vers le bas...Oh, et si j'avais l'intelligence,Oh, et si j'avais l'intelligence,Je serais froide comme la pierre et aussi riche que le fou,Qui a renvoyé tous ces bons cœurs au loin..Dieu sait ce qui se cache dans ce monde de petitesconséquencesDerrière les larmes, à l'intérieur des mensonges,Un millier de couchers de soleil meurent lentementDieu sait ce qui se cache dans ces cœurs faibles et ivresJe suppose que la solitude est venue frapper à ta porteNul n'a besoin d'être seul, oh chante!Les uns aident les autresEt si tu es nostalgique,Donne-moi ta main et je la tiendrai...Les uns aident les autresEt rien ne te tirera vers le bas...Oh, et si j'avais l'intelligence,Oh, et si j'avais l'intelligence,Je serais froide comme la pierre et aussi riche que le fouQui a renvoyé tous ces bons cœurs au loin..