Les goûts musicaux mis sur la table !

Message non lupar Cinci » Hier, 17:45





C'est juste drôle!



Pour le Kouigh amann, j'aurais dû savoir. Je viens de découvrir que des boulangeries artisanales à Montréal en fabriquent aussi. Tiens donc, mais c'est nouveau? Je fréquente assez les boulangeries et j'en ai jamais vu encore. Vu de loin, le produit paraît pourtant appétissant. Et on ne s'écartera pas trop de la table en disant ça. La table de cuisine ...



